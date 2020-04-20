Две петрозаводчанки подарили мошенникам почти полтора миллиона рублей

В течение одного дня жительницы Петрозаводска перевели мошенникам больше 1 300 000 рублей, сообщает МВД Карелии.

Сначала женщина в возрасте 64 лет ответила на звонок якобы службы безопасности банка. Мужчина заявил пенсионерке, что к ее карте мошенники пытаются получить доступ и нужно срочно перевести средства на резервный счет. Для перевода от нее потребовали назвать коды из смс, в итоге с ее карты списали 389 тысяч рублей.

На этом мошенник не успокоился и через час поинтересовался, есть ли у нее карты в других банках. Узнав, что да, он предложил перевести и средства с этих счетов на «резервный».

«Женщина вышла из дома, доехала до отделения банка, где закрыла три счета. А следом с наличными отправилась в другое отделение, где перевела на продиктованный ей счет 800 000 рублей. Разговор был закончен, женщина подождала, когда ей сообщат номер якобы открытого на ее имя резервного счета. Но нового звонка она не дождалась и отправилась в полицию»,

- пишет МВД.

В тот же день уже другая, 53-летняя петрозаводчанка, также попалась на удочку «несанкционированного доступа к карте» и подарила преступникам 175 тысяч рублей.