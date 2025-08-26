26 августа 2025, 16:22
Дожди продолжат заливать Карелию в среду
До 15 градусов поднимутся столбики термометров в республике 27 августа
Завтра, 27 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +11,+13°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°С, днем +10,+15°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +7+10, пасмурно, дождь.
В Сегеже +8+11, пасмурно, дождь.
В Сортавале +9+14, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.