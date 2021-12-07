07 декабря 2021, 12:34
Дороги в Заозерье почистили от снега после жалоб в прокуратуру
Ведомство отреагировало на плохую уборку дорог в пригороде Петрозаводска
Жители Заозерья пожаловались во время личного приема прокурору Прионежского района на плохую расчистку дорог от снега, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты надзорного ведомства вместе с представителями ГИБДД провели проверку, выявили нарушения и приняли меры прокурорского реагирования.
После вмешательства прокуратуры дороги в пригороде Петрозаводска очистили от снега. (фото pixabay.com, Natalia_Kollegova)