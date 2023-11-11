Дом № 13: кругом течет, искрит, рушится

Текст: Алина Гапеева, фото: Инга Филиппова

Жители многострадального дома № 13 по улице Центральной в поселке Новые Пески просят чиновников о помощи. Это сооружение с мистическим номером, в котором сейчас проживают 14 человек (шесть из них — дети в возрасте от 4 до 16 лет), признан в 2017 году аварийным. Согласно графику расселения, лучших условий жизни его обитателям надо ждать не раньше 2024 года. Казалось бы, 2024 год не за горами, да только жить в таких нечеловеческих условиях просто невозможно.

Ожидание тянется, и каждый день людям кажется вечностью.

Вода...

Здание, построенное в 1956 году, имеет большой и видный невооруженным взглядом физический износ: несущие конструкции давно потеряли способность держать нагрузку. Сквозь дырявую крышу проглядывает серое небо.

Кирпичные печные трубы с зияющими дырами угрожающе накренились. Дополнительный ужас вселяют растрескавшиеся стекла на окнах.

При виде обшарпанного фасада по коже пробегает холодок. Дом выглядит, как монстр в фильме ужасов.

Выйти на улицу и попасть обратно для жителей аварийного дома тоже непростая задча, потому что в дождливую погоду у единственного входа в подъезд образуется глубокая лужа. С каждой порцией осадков она увеличивается так, что хоть на лодке плыви...

В подъезде не мешало бы крутить головой на все триста шестьдесят градусов — столько здесь неожиданностей. Начнем с того, что жуткий скрип хлипких ступенек способен запугать любого. Полусгнивший пол прогибается под ногами, того и гляди «откроет» прямой доступ в выгребную яму, что находится под самим домом.

Над головой тоже небезопасная ситуация: провисший потолок готов вот-вот обрушиться... Такое помещение – находка для любителей разного рода приключенческих квестов. Но беда в том, что здесь вынуждены худо-бедно жить люди. Чаще худо.

Вода в доме присутствует почти везде, причем водопровода и канализации здесь нет. Она поступает прямо с неба, капая с потолка, стекая по стенам, булькая под досками пола…

«Во время дождей я расставляю на чердаке, над своей квартирой, тазики, ванны, кастрюли — все емкости, что годятся для сбора воды. Мне приходится круглосуточно следить за тем, чтобы посуда не переполнялась. Если вовремя ее не освободить, то капать будет прямо нам на головы»,

— жалуется мама двоих детей Надежда Филиппова.

Хотя во время дождя с тазами бегают все без исключения: и те, чья квартира находится ближе к небу, и обитатели жилья на первом этаже.

Еще одна неприятная особенность аварийного жилья: квартиранты верхнего этажа рискуют в любой момент провалиться (в прямом смысле слова) и оказаться в качестве непрошеного гостя в нижней квартире. Такое, кстати, уже случалось.

«Обрушилась площадка второго этажа в тот момент, когда на ней находился человек. Со всей конструкцией он так плавненько опустился вниз. Хорошо, что ничего не ушиб – удачно приземлился»,

— вспоминает Инга Филиппова.

Внутри дома невольно начинаешь говорить шепотом: вдруг от громкого голоса что-то обрушится… Кажется, крыша этой развалюхи едва держится.

...огонь...

Печное отопление также не отвечает требованиям безопасности: трубы и дымоходы рассыпаются на глазах. Ясно, как день, что без дополнительного обогрева квартиросъемщикам зимой жизнь медом не покажется. Но старая проводка не выдерживает даже малейшей нагрузки.

«Включить электрообогреватель или электрический чайник – для нас это что-то из мира сверхъестественного. Стоит нажать кнопку прибора, как электричество сразу вырубается»,

— в один голос утверждают жильцы.

«Мы всерьез боимся, что в любой момент наш дом может обрушиться или вспыхнуть от неисправной проводки», — говорит Надежда Филиппова.

Она рассказала, что в доме уже загоралась проводка. Повезло, что случилось это не ночью, дым и искры вовремя успели заметить жильцы дома. Потом всем пришлось сидеть без света, пока местный электрик, как мог, все исправил.

На смену дождям идут холода. Да что толку сжигать поленницы дров — тонкие стены все равно не задерживают тепло. Через смежные пустующие квартиры оно прямиком уходит на улицу.

«Я тону и замерзаю! На полу лежат в несколько слоев старые ковры. Надеялась, что они сделают полы чуть теплее. Валенки и куча носков от холода не спасают – ноги-то больные»,

— пожаловалась Татьяна Петровна Киброева, инвалид третьей группы, проживающая на первом этаже.

...и медные трубы

О своих бедах жильцы злополучного дома писали начальникам разного уровня, свой крик о помощи жильцы адресовали и Главе Карелии А.О. Парфенчикову:

«Просим вас о помощи. Жить в квартирах, где только 5 градусов тепла, мы больше не можем. В нашем доме живут семьи с маленькими детьми, пожилые люди. Печки постоянно перекаливаются, а тепла все равно нет. Кругом все течет, рушится и искрит. В таких условиях прожить до 2024 года мы не сможем».

Крик дошел до адресата, обитатели дома №13 по ул. Центральной в Новых Песках получили ответ:

«Правительство ускоренными темпами расселяет аварийное жилье в рамках действующей программы. Все дома, признанные аварийными до 01.01.2017 года, будут расселены в рамках действующей программы расселения, завершить которую планируется до конца 2023 года. Условия и сроки расселения домов, признанных аварийными после 01.01.2017 года, станут известны при принятии следующей программы, не раньше 2024 года.

Жители домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу и расселению, имеют право на заключение договора найма маневренного фонда до момента расселения».

Наконец-то из ответа главы республики обитатели тринадцатого дома узнали, что они, уставшие выживать в нечеловеческих условиях, могут обратиться в администрацию Пряжинского района и попросить дать им временное жилье. Пока они еще не написали обращение в администрацию Пряжи: терзают их смутные предчувствия, что все окончится как всегда: жилья нет, а вы терпите...

Жители Новых Песков привыкли выживать в разваливающемся доме, но они устали приспосабливаться к жизни в нем. Возможно, предоставленный администрацией временный угол дал бы хоть какую-то возможность пережить самые страшные холода. Но, как пояснила глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош, маневренный жилой фонд Пряжинского района включает в себя 19 квартир, пригодных для проживания, и его недостаточно для предоставления всем нуждающимся. В Пряжинском районе ждут своего расселения 2047 человек, проживающих в 248 аварийных домах, подлежащих сносу. Их общая площадь составляет 46,3 тысячи квадратных метров».

Может, администрации следует подумать о расширении маневренного фонда? Об участии в каких-то других программах? Вот ведь и депутат Законодательного собрания РК Ольга Шмаеник рассказала, что ускорить расселение аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года, поможет реализуемая сейчас при поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда» некая региональная программа: "Высокие темпы работ позволяют завершить текущий этап программы на два года раньше установленного срока"...

Но пока все почти как в сказке: есть вода, огонь и медные трубы, в которые дружно дудят чиновники и депутаты. Нет только счастливого конца...