Долой сосиски: в Карелии не могут разобраться, как кормить школьников

Текст: Георгий Чентемиров

В прошлом году в России вступил в силу закон об обязательном горячем питании для учеников младших классов. Как водится, то, что хорошо выглядело на бумаге, оказалось трудноосуществимо в реальной жизни.

На заседании парламентского комитета по образованию депутат Галина Гореликова рассказала, что в Карелии провели масштабное исследование на тему того, как организовано питание в школах. Опрашивали родителей и детей – в общей сложности 36,5 тысячи человек. Кроме того, в мониторинге участвовали и депутаты, и местные чиновники, и фирмы, которые кормят школьников.

Как выяснилось, качеством питания в школах довольна ровно половина респондентов. Самые довольные – в Беломорском, Калевальском, Кондопожском, Суоярвском районах, а также в Костомукше. Тем не менее, данные анкетирования могут быть неточными, признаются депутаты. Гореликова сообщила, что сама побывала в Прионежском и Пряжинском районах, и никто, казалось бы, не жаловался, но тесты показали другой результат.

Самое важное – то, как люди видят правильную организацию школьного питания. Блюда должны быть горячими, а соли и сахара нужно класть меньше. Некоторые родители предлагают давать детям несладкий чай. Также опрошенные пожелали добавить продукты из карельских ягод, ввести в рацион морсы и компоты. Родители требуют уменьшить число колбасных изделий, но добавить фруктов.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович, в свою очередь, сообщила, что специалисты выявляли занижение массы порций, несоответствие «официального» меню реальному, а также нарушение калорийности. Тем не менее, в целом продукция в пищеблоках безопасна, заявила Котович.

Как сообщил заместитель министра образования республики Андрей Шевяков, Карелия вошла в число регионов, где самое качественное и вкусное школьное питание. К таким выводам пришла одна из общественных организаций (назвать ее чиновник не смог). Однако детей все равно кормят неправильно: белков маловато, а углеводов – слишком много. На 72 рубля – именно столько выделяет государство на горячее питание в младших классах – не разбежишься. Чтобы выдержать норматив по калорийности, блюда «добивают» углеводами, а это не есть хорошо.

– Что в тарелке? Что доходит до детей? Нереально за те деньги, которые выделяются, в тарелку все это уложить. Все стараются – директора, повара… Но нельзя купить копеечные сосиски, чтобы они были из мяса,

– сказал депутат Андрей Мазуровский.

Депутаты обратили внимание на то факт, что суммы на питание школьников выделяются одинаковые, а кормят их совсем по-разному. В некоторых учреждениях директора подходят к делу неформально, отмечают парламентарии.

– Где-то на 72 рубля омлет и яблоко, а где-то – меня это поразило в столовой пряжинской школы — куриный биточек, макароны, только что испеченная булочка с маслом, мандарин, печенье и чай. Оказывается, они проводили мониторинг. Булочку до конца не съедают, поэтому ее сделали меньше, но положили масло. Вот не любят дети омлет, его не делают. Уходят от сосисок, потому что хорошие сосиски, действительно, за такую сумму не купить... – рассказала депутат Ольга Шмаеник. – Мы понимаем, что не будет взмаха волшебной палочки, и не появится дополнительных миллиардов, но надо посмотреть, как в школах работают.

Ее коллега Эмилия Слабунова провела настоящее расследование и выяснила, что один и тот же продукт, попадающий на стол школьника, может стоить совершенно по-разному.

– В ладвинской школе – два одинаковых завтрака: запеканка со сгущенкой: один для тех, кто платит деньги, другой – бесплатный. Только почему-то один грамм запеканки стоит по-разному: 33 копейки для «бесплатников» и 48 копеек — для «платников». А в Питкяранте грамм запеканки стоит вообще 70 копеек. Причем там кормит муниципальное предприятие, которому согласована самая высокая торговая наценка. Это все недополученные калории и белки,

– рассказала Слабунова.

Большие проблемы с питанием диабетиков. Как кормить больных детей, в учебных заведениях не знают: диет-сестер в школах сейчас нет.

– Родители просят разрешить приносить в школу домашнее питание, но это серьезный риск, потому что если за ребенком кто-то не проконтролирует, и у него произойдут серьезные проблемы… Педагоги понимают, что это проблема, – отметил Шевяков. При этом для школьников 1-4 класса запрещено менять горячее питание на сухие пайки или деньги. Судя по выступлению чиновника, можно сделать вывод, что питание детей-диабетиков за полгода просто не организовали.

Еще одна задача, которую предстоит срочно решать, – состояние пищеблоков. Сейчас осталось 16 пищеблоков, которые не соответствуют стандартам. В частности, сюда попадают все школы Костомукшского округа. И, по установленным в Москве правилам, детей там кормят за счет региональной казны – а не федеральной, как в других учреждениях.

Ряд депутатов Законодательного собрания уже подготовил обращение в Минпросвещения России. Парламентарии просят разработать федеральную программу модернизации пищеблоков. Как сообщил замминистра образования Андрей Шевяков, для того чтобы создать современные условиях во всех пищеблоках республики, нужна сумма, которая уже в прошлом году приближалась к полутора миллиардам. Сейчас, с учетом инфляции, она еще выше. // Фото: зашкольноепитание.рф