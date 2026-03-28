28 марта 2026, 08:30
До плюс 12 градусов ожидается в Карелии в субботу
Переменная облачность и теплый ветер завладеют Карелией 28 марта
Сегодня, 28 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днём +9,+11°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха на юге местами до +3°С, днём +4,+9°С, на севере местами до +12°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днем +8°С.
В Кеми днем +7°С.
В Кондопоге днем +11°С.
В Медвежьегорске днем +9°С.
В Олонце днем +9°С.
В Пудоже днем +10°С.
В Сегеже днем +9°С.
В Сортавале днем +8°С.
В Суоярви днем +11°С.