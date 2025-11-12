До 9 градусов прогреется воздух в четверг в Карелии

Завтра, 13 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +3,+5°С, днем +4,+6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, на юго-западе местами сильный, вечером по северным районам переходящий в мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°С, днем +4,+9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже до +5, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +7, пасмурно, дождь.

Продолжится геомагнитный шторм силой 8 баллов из 9 возможных.