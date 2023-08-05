05 августа 2023, 09:00
До 25 градусов тепла обещают жителям Карелии
Теплая погода продолжает радовать, но дожди не исключены
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +21,+23, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +20, +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +20;
В Кондопоге, Суоярви днем +22;
В Медвежьегорске днем +21;
В Олонце, Пудоже днем +23;
В Сегеже нднем +21;
В Сортавале днем +24.