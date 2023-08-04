Непродолжительный период жары ожидается в Карелии

Волна жары, пусть и непродолжительная, накроет Карелию в начале следующей недели. Столбик термометра может превысить 30-градусную отметку.

Такой оптимистичный прогноз дает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Теплые дни ожидаются в понедельник и вторник - 7 и 8 августа, затем жара спадет.

Итак, 7 и 8 августа воздух прогреется до +23, +28 градусов, на севере до +20, +25, а на юге раскалится до +31. По западным районам 8 августа температура немного понизится до +20, +25. Со среды температура будет в пределах +18, +23 градусов.