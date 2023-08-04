Суббота обойдется без погодных сюрпризов

В Петрозаводске 5 августа облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +21,+23, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов прогнозируют кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +20;

В Кондопоге ночью +14, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +21;

В Олонце ночью +13, днем +23;

В Пудоже ночью +14, днем +23;

В Сегеже ночью +15, днем +21;

В Сортавале ночью +14, днем +24;

В Суоярви ночью +13, днем +22.