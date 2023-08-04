Суббота обойдется без погодных сюрпризов
В Петрозаводске 5 августа облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +21,+23, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов прогнозируют кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +20, +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +20;
В Кондопоге ночью +14, днем +22;
В Медвежьегорске ночью +14, днем +21;
В Олонце ночью +13, днем +23;
В Пудоже ночью +14, днем +23;
В Сегеже ночью +15, днем +21;
В Сортавале ночью +14, днем +24;
В Суоярви ночью +13, днем +22.