До 14 градусов потеплеет в пятницу в Карелии

Завтра, 2 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -7°С, днем +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, малооблачно, небольшой дождь.

В Сегеже до +11, малооблачно.

В Сортавале до +8, малооблачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»