Диспансеризация в Карелии помогла выявить массовые случаи рака

За 11 месяцев текущего года в Карелии в ходе диспансеризации выявили 1 982 случая злокачественных новообразований. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Профилактические медосмотры также помогли выявить 79 533 случая риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 53 695 - болезней системы кровообращения, 7 876 - сахарного диабета, 4 316 - болезней органов дыхания.

Всего в этом году диспансеризацию должны пройти 206 032 взрослых жителя Карелии. // фото: freepik.com