Диетологи рассказали, чем разнообразить рацион во время поста

Диетологи рассказали россиянам, как сохранить хорошее самочувствие в период Великого поста. Советы специалистов приводит Live24 со ссылкой на ТАСС.

По мнению экспертов, так как во время поста человек отказывается от животной пищи, ему следует дополнить свой рацион продуктами из сои и бобовыми. В них есть полноценный белок, максимально похожий на тот, что содержится в мясе и молоке. Он не может полноценно заменить животный, так как хуже усваивается, но поддержать организм способен. Источниками белка также могут служить хлеб и картофель.

Организму необходимы витамины и минералы, поэтому в пост следует есть больше фруктов и овощей. В них содержатся калий, каротиноиды, аскорбиновая кислота и другие биологически активные компоненты. Помимо этого, они насыщают организм пищевыми волокнами, необходимыми для пищеварения.

В некоторые дни поста допустимы серьёзные послабления. Диетологи советуют использовать их для обогащения своего рациона. Кроме того, специалисты советуют не соблюдать пост беременным женщинам, а также кормящим мамам. Для них недостаток в рационе молочных продуктов чреват недостатком кальция, витаминов D и B12. Также не стоит поститься детям, особенно маленьким. В их рационе обязательно должно быть красное мясо, которое является источником легкоусвояемого железа.

Однако пост может принести реальную пользу организму. По данным Live24, переключение на растительную диету способен существенно снизить риск заболевания онкологией.