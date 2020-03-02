Первый случай коронавируса зарегистрирован в Москве

В Москве официально подтвержден первый случай заболевания вирусом COVID-2019. Болезнь выявили у пациента, вернувшегося из Италии. Об этом сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Результаты анализов заболевшего стали известны 2 марта, заразился он еще 21 февраля. Как уточняет РИА Новости, на родину мужчина вернулся 23 числа и поехал в свой частный дом в Московской области. Еще через несколько дней ему стало плохо, он пошел в поликлинику и в итоге оказался в инфекционной больнице. Всех, с кем он общался после возвращения, проверяют на смертельный вирус. Отмечается, что болезнь у зараженного протекает в легкой форме.

По данным на 2 марта, жертвами китайского коронавируса стали уже более трех тысяч человек.