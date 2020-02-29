Диетолог поставил под сомнение пользу воды с лимоном

Врач-диетолог из Испании резко высказался о воде с лимонным соком. Этот эликсир принято считать полезным для здоровья, но медик Айтор Санчес это мнение опроверг, пишет РИА Новости со ссылкой на La Vanguardia.

Специалист призвал не считать питье воды с лимоном натощак панацеей от всех болезней. Он рассказал, что большинство приписываемых воде с лимоном целебных свойств не только преувеличены, но и по большей части ложны.

По его словам, процесс детоксикации организма зависит от функционирования важнейших органов - печени и почек, а не от употребления определенных продуктов. Кроме того, простая вода с лимоном не сможет повысить иммунитет или предотвратить рак, добавил он.

Диетолог также посоветовал не увлекаться популярным "коктейлем", так как он может спровоцировать эрозию эмали зубов. Тем не менее Санчес считает, что вода с лимоном может стать менее вредной альтернативой сладкой газировке. Но ждать какого-либо целебного эффекта от этого напитка не стоит, заключил врач.