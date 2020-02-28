Модель потеряла зрение, сделав рискованную татуировку

Многие девушки соглашаются на различные эксперименты со своей внешностью, чтобы быть ближе к своим кумирам. Но не всегда такие манипуляции со своим телом дают желаемый результат, а порой даже наносят вред.

25-летняя девушка решилась на рискованную татуировку на глазах, чтобы быть похожей на кумира — польского рэпера Попека, который в 2012 году сделал татуаж глаз. Однако после окрашивания глазных белков девушка начала стремительно терять зрение, передает Cosmo.ru.

По словам жительницы Варшавы, она почувствовала боль сразу после процедуры. Мастер ее успокоил, сказав, что это нормальная реакция и посоветовал принимать обезболивающие. Однако, выяснилось, что мастер впервые делал такое тату и вместо специального пигмента впрыснул в глаза клиентки обычную татуировочную краску.

Модель уже ослепла на один глаз и плохо видит вторым. Девушке провели несколько операций по восстановлению зрения, но они не помогли. Врачи также дают ей неутешительный прогноз. Адвокаты модели обратились с иском в суд к тату-мастеру. Ему может грозить лишение свободы до трех лет.

Фото: cosmo.ru