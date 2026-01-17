Девушки погибли во время катания на тюбинге в российском регионе

В Новгородской области две девушки погибли, катаясь на тюбинге, который буксировал автомобиль, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 января в городе Сольцы.

По информации источника, водитель 2005 года рождения на автомобиле ВАЗ-2114 буксировал тюбинг с двумя пассажирками. «Ватрушка» столкнулась с двигавшейся навстречу легковушкой ВАЗ-2112. Обе девушки, находившиеся на тюбинге, скончались на месте до приезда скорой помощи.

