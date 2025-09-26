Девушка-подросток бесследно исчезла в Карелии

В Карелии пропала 17-летняя Эрика Безрукова. Об этом сообщает паблик полиции Прионежского района.

По данным правоохранителей, 15 сентября девушка выехала из Костомукши в Деревянку и перестала выходить на связь. До сих пор о ее судьбе ничего не известно.

Подросток была одета в светлую джинсовую куртку, зеленые брюки. На вид ей 17 лет.

Всех, кто видел ребенка, просят звонить по телефонам: 88142-73-90-22; 57-96-16 или 02.

Ранее стала известна судьба пропавшего в Петрозаводске 23-летнего мужчины.