26 сентября 2025, 12:33
Девушка-подросток бесследно исчезла в Карелии
В Карелии полиция ищет Эрику Безрукову, местонахождение которой неизвестно больше недели
Фото полиции Прионежского района
В Карелии пропала 17-летняя Эрика Безрукова. Об этом сообщает паблик полиции Прионежского района.
По данным правоохранителей, 15 сентября девушка выехала из Костомукши в Деревянку и перестала выходить на связь. До сих пор о ее судьбе ничего не известно.
Подросток была одета в светлую джинсовую куртку, зеленые брюки. На вид ей 17 лет.
Всех, кто видел ребенка, просят звонить по телефонам: 88142-73-90-22; 57-96-16 или 02.
