Девочка умерла на уроке физкультуры в российской школе

На Камчатке 15-летняя девочка умерла в школе на уроке физкультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

По данным источника, трагедия случилась сегодня в городе Елизово. Подростку стало плохо на занятиях. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

На месте инцидента работают следственные органы. Причина смерти школьницы будет установлена в ходе экспертизы.

