10 сентября 2025, 08:48
Девочка умерла на уроке физкультуры в российской школе
На Камчатке выясняются обстоятельства смерти 15-летней школьницы
Фото: «Петрозаводск говорит»
На Камчатке 15-летняя девочка умерла в школе на уроке физкультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.
По данным источника, трагедия случилась сегодня в городе Елизово. Подростку стало плохо на занятиях. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
На месте инцидента работают следственные органы. Причина смерти школьницы будет установлена в ходе экспертизы.
