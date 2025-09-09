09 сентября 2025, 16:50
Подросток умер во время урока в школе
В Приморском крае возбудили уголовное дело после смерти школьника
фото: «Петрозаводск говорит»
15-летний школьник внезапно умер в школе. Следователи возбудили уголовное дело.
Трагедия произошла 9 сентября в приморском селе Чугуевка. Следователи предварительно выяснили, что ребенок не жаловался на недомогание.
Мальчик умер внезапно, в течение нескольких минут, сидя за партой на уроке. Причину смерти выясняют специалисты. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.