Подросток умер во время урока в школе

15-летний школьник внезапно умер в школе. Следователи возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла 9 сентября в приморском селе Чугуевка. Следователи предварительно выяснили, что ребенок не жаловался на недомогание.

Мальчик умер внезапно, в течение нескольких минут, сидя за партой на уроке. Причину смерти выясняют специалисты. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.