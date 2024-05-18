18 мая 2024, 19:00
Дети из Карелии госпитализированы после отравления на соревнованиях
В Мурманской области плохо себя почувствовали дети из Костомукши
Дети из Костомукши госпитализированы в Мурманской области. Об этом сообщает mk.ru.
По данным издания, команда школьников из Карелии отправилась в соседний регион на соревнования. Они проходят в Снежногорске. Там дети почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. У них диагностирована легкая форма отравления, состояние детей стабильное.
Подробности случившегося выясняются. // Фото «Петрозаводск говорит»