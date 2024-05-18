Опубликованы кадры с места пожара в жилом доме в Чалне

В МЧС Карелии поделились фотографиями с места серьезного пожара, который вспыхнул сегодня днем в Чалне.

По информации спасателей, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Пострадавшее здание - кирпичное с деревянными перекрытиями.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Это предварительные данные. К 17 часам пожар локализован.

Напомним, на борьбу с огнем от МЧС были брошены 14 человек. // Фото МЧС Карелии