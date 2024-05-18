18 мая 2024, 17:03
Опубликованы кадры с места пожара в жилом доме в Чалне
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров
В МЧС Карелии поделились фотографиями с места серьезного пожара, который вспыхнул сегодня днем в Чалне.
По информации спасателей, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Пострадавшее здание - кирпичное с деревянными перекрытиями.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Это предварительные данные. К 17 часам пожар локализован.
Напомним, на борьбу с огнем от МЧС были брошены 14 человек. // Фото МЧС Карелии