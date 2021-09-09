Деревья приводят в порядок в двух скверах Петрозаводска

В Машезерском и Новозагородном скверах в Петрозаводске с сегодняшнего дня рубят деревья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик планирует провести формовочную и омолаживающую обрезку кустарников и деревьев (яблонь, берез), удалить сухие ветви и самосев.

Сейчас территорию Машезерского сквера активно благоустраивают. Здесь уже отсыпаны дорожки, оборудованы детский игровой и спортивный комплексы. Дополнительно планируется установить песочницу с беседкой и другими элементами, а также ограждения.

В прилегающем к участку Новозагородном сквере приведут в порядок яблони. Фото мэрии