09 сентября 2021, 11:39
Деревья приводят в порядок в двух скверах Петрозаводска
Работы на обновленных общественных территориях призваны улучшить видовой и качественный состав растительности
В Машезерском и Новозагородном скверах в Петрозаводске с сегодняшнего дня рубят деревья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Подрядчик планирует провести формовочную и омолаживающую обрезку кустарников и деревьев (яблонь, берез), удалить сухие ветви и самосев.
Сейчас территорию Машезерского сквера активно благоустраивают. Здесь уже отсыпаны дорожки, оборудованы детский игровой и спортивный комплексы. Дополнительно планируется установить песочницу с беседкой и другими элементами, а также ограждения.
В прилегающем к участку Новозагородном сквере приведут в порядок яблони. Фото мэрии