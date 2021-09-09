Продукты подешевели в Карелии

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен на продукты и топливо в республике. Судя по приведенной информации, продуктовая корзина подешевела, а вот бензин подорожал.

Так, стоимость минимального набора продуктов питания в августе составила 5656 рублей. За месяц этот показатель снизился на 2,7%, однако, с начала года вырос на 10,3%.

Средняя цена литра бензина в республике в августе составила 48,34 рубля. За месяц показатель вырос на 0,8%, с начала года - на 5,9%. Фото pixabay.com/monicore