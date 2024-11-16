День толерантности в Петрозаводске широко не отмечают

16 ноября отмечается Международный день толерантности. В этот день, в 1995 году на Генеральной конференции «ЮНЕСКО» принята «Декларация принципов терпимости».

Сейчас на улицах Петрозаводска можно встретить индусов, китайцев, африканцев, иорданцев, колумбийцев, костариканцев, вьетнамцев, корейцев, латиноамериканцев, сирийцев и жителей стран СНГ. В основном, это студенты.

Для горожан они - временное явление. Никто не ждёт от них ни пользы, ни вреда. Иностранцы у некоторых петрозаводчан вызывают раздражение, если шумят в общественном транспорте и не говорят по-русски. Впрочем, социализация в новом обществе – дело поправимое. Существуют проекты по адаптации студентовв ПетрГУ, например, «Соседи» и «Мир».

Молодые люди и девушки - образовательные мигранты. Они получают медицинское, музыкальное, строительное, юридическое, экономическое образование. Со временем большая часть уедет домой, но некоторые останутся и будут жить среди нас как полноценные граждане России.

Готовы ли жители Карелии к жизни в одном обществе с иностранцами? Мы толерантны или нет? Трудно ответить определенно. // Фото: ПетрГУ.