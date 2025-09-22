22 сентября 2025, 17:58
День коллекционера отметили в Ломоносовской гимназии Петрозаводска
В Ломоносовской гимназии любителей собирать коллекции оказалось так много, что всех не удалось вместить в зал
фото: Петрозаводск говорит
День коллекционера отметили в Петрозаводске ученики вместе со своими учителями. В Ломоносовской гимназии устроили выставку самых разных коллекций: от конструкторов и редких монет до чаев из разных стран.
Ученики гимназии собирают старинные монеты и купюры, значки, вкладыши от жвачек. кукол и конструкторы, а педагоги - кошечек, фарфоровые статуэтки, картины и многое другое.
За отдельным столом была представлена коллекция чая. Все желающие могли не только посмотреть на нее и задать вопросы владельцу, но и попробовать на вкус.
Наша съемочная группа пообщалась с разными коллекционерами.