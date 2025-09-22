День коллекционера отметили в Ломоносовской гимназии Петрозаводска

День коллекционера отметили в Петрозаводске ученики вместе со своими учителями. В Ломоносовской гимназии устроили выставку самых разных коллекций: от конструкторов и редких монет до чаев из разных стран.

Ученики гимназии собирают старинные монеты и купюры, значки, вкладыши от жвачек. кукол и конструкторы, а педагоги - кошечек, фарфоровые статуэтки, картины и многое другое.

За отдельным столом была представлена коллекция чая. Все желающие могли не только посмотреть на нее и задать вопросы владельцу, но и попробовать на вкус.

Наша съемочная группа пообщалась с разными коллекционерами.