Вышел клип на песню победителя конкурса «Россия - это мы»

Видеоклип «Героем надо быть» (0+) увидел свет. Эта песня стала победителем конкурса «Россия - это мы», проводимого в рамках фестиваля «Воздух Карелии» (0+). В 2025 году на конкурс было подано 594 заявки из 87 городов и 49 регионов России, Беларуси и Казахстана (рост в три раза, в 2023 году – 183 заявки). Очные прослушивания прошли в восьми городах: Архангельск, Великий Новгород, Мурманск, Мариуполь, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь, (в 2023 году – прослушивания в шести городах). Лучшим исполнителем патриотической песни жюри назвало группу «Музыкальный рубеж» из Мурманска.

Проект «Россия - это мы» проходит в тесной связке с «Воздухом Карелии»: организаторы ставят отдельную сцену «Россия - это мы», проводят конкурс патриотических исполнителей и таким образом делают празднование Дня России в Карелии красочным и масштабным.

Сам конкурс тоже становится всё масштабнее: в 2025 году 40 полуфиналистов получили профессиональное наставничество (в 2023 году – 20 полуфиналистов). 24 финалиста из 12 регионов выступили на фестивале «Воздух Карелии» (2023 год – 12). Также финалисты приняли участие в фестивалях «Окна открой» (0+) и «Рок на Смоленке» (0+).

В жюри конкурса «Россия - это мы» - Илья Чёрт («Пилот») и Иван Демьян («7Б»). Команда из Мурманска «Музыкальный рубеж», играющая в стиле поп-рок, произвела на них сильное впечатление. В октябре 2025 года музыканты ездили в ЛНР и ДНР для поддержки морального духа наших военнослужащих вместе с продюсером фестиваля «Воздух Карелии» Максимом Мазуровским. Видео из поездки используется в клипе.

Видеоклип на песню «Героем надо быть» - это история о героизме простых людей, тех, кто идет рядом с нами по жизни: родителей, врачей, учителей, спасателей и наставников. Они своим трудом и самоотверженностью делают мир лучше и вдохновляют каждое новое поколение. Это видео напоминает, что настоящий герой не обязательно военный, а каждый, кто ежедневно совершает маленькие подвиги.

Продюсер – Максим Мазуровский

Оператор – Максим Богданов

Звукорежиссёр – Алексей Назаров

Режиссёр – Чингиз Кадыров

Гримёр – Юлия Федоркова

Клип реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Министерства обороны России и Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.