Дорогу в Медгоре, по которой ездят грузовики с щебнем, отремонтируют

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович провел в Медвежьегорске встречу, в которой приняли участие глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева и председатель окружного Совета депутатов Дмитрий Пушкарев, а также жители города.





В ходе встречи обсудили острую проблему состояния муниципальных дорог, в частности — улицы Северной, где разрушенное покрытие и пыль от проезжающих грузовиков давно вызывают недовольство местных жителей.



Людмила Журавлева и Дмитрий Пушкарев подчеркнули, что муниципальный бюджет не позволяет самостоятельно решить вопрос, и ранее уже направлялись запросы о помощи на региональном уровне.



Элиссан Шандалович подтвердил, что проблема известна: ранее поступали обращения не только от жителей Северной, но и соседних улиц. Учитывая активное развитие района — строительство новых домов и открытие туристического объекта «Замок Курхомякки» — спикер парламента сказал, что с коллегами будет добиваться ремонта улицы Северной.

Будем с коллегами готовить поправку в бюджет на следующий год. Уверен, найдем аргументы, чтобы ее поддержали и были предусмотрены соответствующие средства на ремонт»,

— заявил председатель парламента.

Шандалович подчеркнул, что Глава Карелии Артур Парфенчиков, Правительство республики, Министерство транспорта и Законодательное Собрание постоянно уделяют внимание ремонту муниципальных дорог. При принятии бюджета и внесении в него изменений парламентарии выделяют средства на это направление.



Согласно проекту республиканского бюджета на 2026 год, поступившему в Законодательное Собрание, почти 9,3 млрд рублей будет направлено на содержание и обновление дорог и мостов Карелии, включая финансовую поддержку муниципалитетов.