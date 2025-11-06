06 ноября 2025, 16:56
В Карелии подсчитывают ущерб от нефтяных пятен в Ладожском озере

Повторный разлив нефтепродуктов ликвидировали в Лахденпохье
В Ладожском озере вновь произошел разлив нефтепродуктов. Предположительно, нефтяные пятна появились в результате распила плавкрана. Заметили их в Лахденпохье.

Специалисты взяли пробы воды для анализа, причиненный экологии ущерб подсчитывают. В карельском Минприроды сообщили, что были составлены административные материалы, их направят в суд для взыскания ущерба.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвовала общественная организация «Спас Северо-Запад».

«Спасатели провели обработку береговой линии – локализовали последствия, не дали загрязнению распространиться дальше»,

- сообщили в министерстве.

В начале октября «Петрозаводск говорит» писал о разливе нефтепродуктов в прибрежной зоне Яккимварского залива. Источником загрязнения оказался плавучий кран, который разбирали на металл прямо на воде.

