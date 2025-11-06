Две управляющие компании не подготовили дома в Петрозаводске к зиме

Более 20 домов в столице Карелии оказались не готовы к отопительному сезону. В них не провели работы по промывке и опрессовке систем теплоснабжения. Законодательство в сфере ЖКХ нарушили управляющие компании ООО «Умка» и ООО «УК Юнион-Сервис», сообщили в прокуратуре.

Руководителям этих управляющих организаций внесли представления об устранении нарушений. Также заведены административные дела по статье об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований.

Ведомство обратилось и в жилищный госкомитет Карелии. Там вынесли решение оштрафовать виновных – каждой назначен штраф по 150 тысяч рублей.

В прокуратуре заявили, что сейчас отопление в домах включено. Надзорный орган следит за ситуацией с прохождением отопительного сезона в Петрозаводске.