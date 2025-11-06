Тренер из Кондопоги проявил нездоровый интерес к юным спортсменкам

Текст, фото: Антонина Кябелева

В спортивной школе № 2 Кондопоги произошли события, которые шокировали взрослых и напугали юных пловчих. Шестидесятилетний тренер по плаванию Олег Логвиненко, который отработал в школе четверть века, вынужден был уволиться. Сразу две девушки сообщили родителям о том, что он вел с ними двусмысленную переписку в соцсетях.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). В июле 2025 года оно было прекращено, так как в действиях Логвиненко не нашли признаков преступления.

Тем не менее мамы девушек, которым тренер посылал странные сообщения, решили предать огласке то, с чем столкнулись их дочери. Журналист нашего издания побывала в Кондопоге и поговорила не только с родителями юных спортсменок, но и встретилась с Олегом Логвиненко. В статье мы изменили только имена девушек, которые слишком рано столкнулись с миром взрослых.

Без задней сексуальной мысли

Олеся Анатольевна, мама Вики, рассказала, что ее дочь занималась плаванием в спортивной школе № 2 с первого класса. Тренер Олег Логвиненко, по словам дочери, был строгий, но Олеся Анатольевна считала, что именно таким он и должен быть, если юные спортсмены хотят достичь результатов. Женщина узнала о необычной переписке с тренером в 2022 году, когда Вика училась в 10 классе.

«Как-то вечером после тренировки дочь позвонила и попросила ее встретить, так как ей страшно. Я попыталась выяснить, что случилось, но она сказала, что расскажет потом. Ее папа засобирался, чтобы пойти навстречу, но буквально через пару минут она позвонила и сказала, что все нормально, и она уже в подъезде»,

- вспомнила Олеся Анатольевна.

Вика сообщила маме, что к ней пристает тренер.

«Я в очередной раз подумала, что он просто предъявляет жесткие требования, связанные со спортом. Я даже сказала, мол, если пристает, значит видит в тебе потенциал, значит верит, что ты можешь лучше заниматься. Она мне в ответ: «Нет, не так пристает». Я выпалила больше неосознанно: «Сексуально что ли пристает?». Дочь сказала: «Да». Для меня это стало шоком»,

- призналась Олеся Анатольевна.

По ее словам, она очень хорошо относилась к тренеру, и ей было трудно поверить в реальность происходящего.

Вика показала маме свою переписку с тренером, сказала, что надеялась сама справиться с неприятной ситуацией. Но когда тренер поехал за ней на машине, очень испугалась. В распоряжении нашей редакции есть скриншоты этой переписки.

В частности, тренер спрашивал у девушки, девственница ли она, и, получив утвердительный ответ, интересовался, не хочет ли она лишиться девственности. Вика отвечала отрицательно, но это не остановило мужчину. Он просил выслать ему «крутое» фото , предлагал ласку, «замутить», написал: «У меня башка от тебя едет». В общем, маме Вики было от чего впасть в шоковое состояние. Так как свои сообщения тренер быстро удалял, Вика стала делать скриншоты. Олеся Анатольевна сказала, что дочь была запугана, и предложила сразу идти в полицию.

Олеся Анатольевна изучила законодательство и выяснила, что, так как ее дочери уже исполнилось шестнадцать лет, то к ответственности тренера за переписку привлечь не удастся. Она встретилась с директором спортивной школы Татьяной Поповой и все рассказала. Та посочувствовала, но сказала, что не может просто уволить Олега Логвиненко.

«Он будет бодаться до суда… Я вам говорю, что это очень гнилой человек»,

- так оценила тренера директор, судя по предоставленной нам диктофонной записи беседы.

В тот же день Татьяна Попова перезвонила и предложила встретиться с Логвиненко. Олеся Анатольевна с мужем согласились поговорить с тренером и записали разговор на диктофон. Олег Логвиненков уверял, что не хотел ничего плохого и готов извиниться, если он написал «какую-то чушь». По его словам, его ученица сама просила его довезти ее до дома. Он попытался представить переписку как случайность:

«Я не оправдываю себя. Я дурак… Я поступил просто как дурак. Я без задней какой-то сексуальной мысли». Олег Логвиненко просил ему поверить, извинялся, говорил, что своим ученикам желает только добра. По его словам, у него такое впервые: «Наверное, что-то с головой случилось…Как-то все переклинило в один день».

Логвиненко даже предложил, чтобы отец ученицы «дал ему в морду».

Олеся Анатольевна ждала телефонного звонка от директора, но так и не дождалась. Небольшой нюанс. Встретиться лично с директором школы мне не удалось, но у нас состоялся короткий телефонный разговор. Татьяна Попова сообщила, что Логвиненко в школе больше не работает, уголовное дело закрыто, и она «разводить грязь не хочет». По ее версии, встреча родителей с тренером закончилась тем, что отец ученицы пожал тренеру руки, и они разошлись. Это же она говорила и следователю.

Олеся Анатольевна утверждает, что никаких рук тренеру никто не жал. После ЧП девочка несколько месяцев не занималась, но ей очень не хватало спортивной нагрузки. Она возобновила занятия у Логвиненко только в одиннадцатом классе, так как мама убедила ее окончить спортивную школу. По словам Олеси Анатольевны, за консультацией она обращалась к адвокату и в следственный комитет. Ее убедили, что раз девочке уже исполнилось шестнадцать лет, то тренер, скорее всего, избежит уголовной ответственности, а дочери, возможно, придется отвечать на очень неприятные вопросы, в том числе ее будут спрашивать, не специально ли она его провоцировала. В общем, на семейном совете решено было оставить все как есть.

Тренеру — увольнение, директору - грамота

Нина Александровна, мама Насти - другой ученицы Логвиненко, узнала о необычной переписке с тренером в декабре 2024 года. На тот момент девочке было 14 лет.

«Я приехала домой. Дочь меня встретила с трясущимися руками. Говорит, мол, сначала давай позвоним одной девочке, она тебе расскажет предысторию, а потом тебе расскажу я»,

- сказала Нина Александровна.

Так она узнала историю Вики. Ее рассказ сразил женщину:

«Мне сначала даже казалось, что это все не про него. Тренер был для дочери как второй отец».

По словам Нины Александровны, когда у Насти были проблемы со здоровьем, он возил ее в Петрозаводск, помогал, если возникали сложности с выездом на соревнования, в общем, всячески проявлял заботу о своей воспитанице.

Настя рассказала, что Олег Логвиненко стал посылать ей необычные сообщения. Правда, не настолько откровенные, как Вике. Но Нина Александровна считает, что, если бы дочь не обратилась к ней сразу за помощью, то еще неизвестно, чем бы все обернулось. Тренер задавал вопросы по поводу мальчиков, интересовался, целовалась ли она с ними, любит ли она тренера. Как только сообщения были прочитаны, Логвиненко их удалял. Его интересовало также, пишет ли девочка под диктовку мамы или нет.

Мамы девочек приняли решение обратиться в кондопожскую администрацию и следком. В районной администрации отнеслись к ситуации серьезно и, со своей стороны, тоже обратились в следственные органы. Насте пришлось пройти в Петрозаводске экспертизу, которая определяла склонность к фантазированию и искажению ситуации. Таких особенностей у девочки не обнаружили. Нина Александровна сказала, что обращалась также в министерство образования и спорта и к уполномоченному по правам ребенка в РК.

В следкоме, проанализировав переписку с Настей, не нашли в ней сексуального подтекста. В сообщениях, адресованных Вике, следователи увидели желание побудить у девушки интерес к сексуальным отношениям. Но на момент переписки Вика уже перешагнула шестнадцатилетний рубеж, что делало невозможным привлечь тренера к уголовной ответственности.

Уголовное дело закрыли, но в адрес директора спортивной школы из следкома было направлено представление, «по результатам рассмотрения которого Логвиненко был уволен с работы». Уточним, Олег Логвиненко уволился из спортивной школы по собственному желанию.

Нина Александровна рассказала, что какое-то время ее дочь продолжала ходить на тренировки, но давалось ей это нелегко. Когда начался новый учебный год, а Логвиненко уже уволился, Настя сходила на тренировку по плаванию, но, придя домой, наотрез отказалась от походов в бассейн.

«Ребенку все равно эта ситуация аукнулась. Она говорит, что когда начинает плавать, то перед глазами всплывают эти картинки, связанные с Логвиненко»,

- сказала Нина Александровна.

Пришлось попросить нового тренера-женщину поговорить с дочерью, чтобы убедить ее продолжить тренировки. Параллельно девочка встретилась с психологом. Общими усилиями ее удалось уговорить продолжить занятия в бассейне.

Нина Александровна убеждена, что ни Логвиненко, ни директор спортивной школы, которая была прекрасно осведомлена о ситуации с Викой, но, как говорится, спустила ситуацию на тормозах, фактически не понесли никакой ответственности. По ее мнению, если бы Татьяна Попова отнеслась серьезно к первому ЧП, то и у Насти все сложилось бы по-другому. Моя собеседница сказала, что обратилась с заявлением в прокуратуру, в котором просила дать оценку действиям и Логвиненко, и Поповой. Особенно ее возмутило то, что недавно Татьяну Попову наградили почетной грамотой. Невзирая на то, что о некрасивой истории в школе знают и в кондопожской администрации, и в карельском министерстве образования и спорта.

Логвиненко: «Это все подстава»

Олег Логвиненко подъехал к бассейну на джипе. Внешне крепкий широкоплечий мужчина производил впечатление уверенного в себе человека, но говорил торопливо, перескакивая с темы на тему.

Мы разговаривали больше сорока минут. Олег Логвиненко подтвердил, что уволился из спортивной школы и теперь готовит, как он выразился, документы на родителей девочек, которые «по всему городу про меня сплетни пускают». Он обратился внимание на то, что во время следствия младшую сестру Вики, которая тоже у него занималась, мама отпустила с ним на сборы в Костомукшу. По его мнению, этот факт подтверждает его невиновность и честные намерения, дескать, если он такой плохой, то почему с ним отправили девочку. Кстати, мама девочки объяснила, что консультировалась со следователем - отпускать ей младшую дочь на сборы или нет. Так как на тот момент шло расследование, то было решено, что опасности нет.

С Викой, по его словам, у него произошел конфликт, и после этого она пожаловалась родителям.

«Когда я ее выгнал, мама пришла, стала со мной разговаривать. Я говорю, понимаете, СМС-ки - они ничего не значат»,

- сказал Олег Вадимович.

За что же тогда извинялся перед родителями тренер? Логвиненко вспомнил, что однажды он был на дне рождении:

«Подруги мне еще сказали: «Олег Вадимович, мы вам говорим так, по-честности: не хотела бы, не писала, не отвечала бы. Что она там вас спровоцировала, мы не знаем».

В общем, получается, что это юные спортсменки провоцировали тренера. Логвиненко сказал, дескать, если и были СМС-ки, то не просто так же его следственный комитет отпустил:

«Наверное, посчитали, что нет, наверное, ничего».

Разговор с родителями Вики он пересказал в абсолютно противоположном контексте. По его словам, пришла мама Вики, он с ней поговорил, сказал, что ничего плохого не хотел, она ответила, что услышала его и пообещала подумать. Потом Вика с мамой вернулись и сказали, что продолжат заниматься.

Существует аудиозапись разговора, судя по которой подобная интерпретация звучит как неумелая попытка оправдаться. Когда у нас зашла речь о крайне откровенных намеках со стороны Логвиненко, тот мгновенно сориентировался: дескать, Вике было семнадцать лет. И дело не в том, что тренер прибавил девушке лишний год. Очевидно, что подобные вещи недопустимы по отношению к школьнице, будь ей хоть шестнадцать, хоть семнадцать лет.

Настя, по мнению моего собеседника, и вовсе родителям не нужна, и только он о ней заботился. Свою ошибку он видит только в том, что «слишком сильно стал ее опекать». Он признался, что может быть где-то чуть-чуть перешел грань и написал что-то лишнее, но помыслы у него были самые светлые. Олег Логвиненко уверяет, что никакого испуга ученицы не испытывали, а это все придумали их мамы. Он не испытывает никакой вины за сообщения, так как, по его мнению, там нет никакого сексуального подтекста.

«Бассейн — это моя жизнь. Я потерял свою жизнь… Я со слезами на глазах пришел, написал заявление»,

- уверяет бывший тренер.

По словам Логвиненко, у него есть в Карелии предложения другой работы, но он не решается устраиваться, так как опасается жалоб родителей девушек. Он рассказал, что устроился на базу отдыха, но после телефонного звонка Нины Александровны его работодателю вынужден был уволиться.

«Я считаю, что я ни в чем не виноват»,

- сказал мой собеседник.

По его словам, его просто подставили:

«Это все подстава, и за подставу я отвечаю. Самое главное в жизни я потерял».

Олег Логвиненко уверен, что больше всех от этой истории пострадали его ученики, которые остались без хорошего тренера.

Никто не спорит, что Олег Логвиненко — отличный тренер. Об этом говорили и мои собеседницы, для которых переписка их дочерей с тренером тоже стала психологическим ударом. Но дело совсем не в профессиональных качествах опытного тренера. Они не могут быть индульгенцией на аморальное поведение. Ведь никто не знает, как эта история отразится в дальнейшем на психике юных спортсменок.

Я согласна с Ниной Александровной, что нежелание серьезно разбираться в щекотливой ситуации, которая бросала тень на спортивную школу, привела к психологической травме еще одной юной спортсменки. К сожалению, формальное соблюдение закона не гарантирует реальной защиты детей. Да и вряд ли можно придумать такой закон, который бы стал стопроцентной гарантией от темных сторон взрослого мира, с которыми порой приходится сталкиваться детям.

Произошедшее в кондопожской спортивной школе выходит за рамки частного случая. Эта история обнажает опасную брешь в системе защиты детей, когда нездоровое воздействие на детскую психику остается в «серой зоне» безнаказанности, если речь не идет о физическом насилии. Случившееся должно стать уроком и для родителей, и для тренеров, и для чиновников от спорта. И пока урок не усвоен, дети всегда будут находиться в зоне риска.