В Череповце юноша подрабатывал у мошенников и стал должен 738 тысяч

В Череповце 19-летний юноша помогал мошенникам, забирал деньги у жертв. Его привлекли к уголовной ответственности и обязали возместить ущерб в размере 738 тысяч рублей, сообщила пресс-служба местных судов.

Мошенники звонили пенсионерам на стационарный телефон и запугивали их: родственники попали в беду, и чтобы помочь, нужно заплатить крупную сумму денег. Проверить информацию жертвы не могли, так как по указанию аферистов они ломали мобильники (заливали водой в чашке и убирали в морозильник). Деньги пенсионеры передавали юноше.

В общей сумме молодой человек изъял у людей 1,7 млн. рублей. Курьер раскаялся и активно помогал следствию, а также вернул часть денег. В суде его наказали лишением свободы на 3 года условно с испытательным сроком. Еще молодого человека обязали вернуть 738 тысяч рублей.