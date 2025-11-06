Россияне узнали об опасной осенней обуви

Россиянам посоветовали носить как можно реже резиновые сапоги: из-за них может развиться грибок. Также опасны и угги, которые становятся причиной болей в суставах, предупреждает "Lenta.ru".

Резиновые сапоги не пропускают воздух, поэтому это может стать благоприятной средой для развития грибка. Врачи рекомендуют носить их не более трех часов. Вместо этой обуви лучше выбрать современную мембранную, которая пропускает воздух и защищает от влаги.

Угги с плоской подошвой представляют опасность для суставов. Из-за них неправильно распределяется нагрузка, что провоцирует боли при ходьбе.