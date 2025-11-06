06 ноября 2025, 17:02
Общество

Оплата ЖКУ – вклад в чистую воду и надежное водоснабжение

АО «ПКС – Водоканал» напоминает, почему важно оплачивать коммунальные услуги: чего лишают жителей Петрозаводска должники
способы оплаты
Фото: АО «ПКС – Водоканал»

На сегодняшний день суммарная задолженность потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 289 млн рублей. На эту сумму можно было бы проложить почти 14 тысяч водопроводных сетей, наполнить более 174 тысяч автоцистерн для подвоза воды и устранить более 39 тысяч засоров.

Средства, поступающие от горожан, направляются в том числе на:

  • обеспечение стабильной работы и модернизацию водозаборных очистных сооружений (ВОС), где производится очистка воды, поступающей в дома жителей Петрозаводска из Онежского озера и очистных сооружений канализации (КОС), где сточные воды очищаются перед сбросом для защиты озера от загрязнений;
  • реконструкцию и модернизацию городских водопроводных и канализационных сетей, что позволяет повышать их надежность и минимизировать возникновение повреждений и внеплановых отключений;
  • устранение повреждений на сетях.

То есть неоплаченные счета напрямую влияют на состояние сетей, экологию региона и эффективность очистки воды.

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» напоминает, что регулярная и своевременная оплата услуг позволяет предприятию не только выполнять текущие работы, но и реализовывать долгосрочные программы по развитию инфраструктуры, улучшению качества воды и повышению экологической безопасности.

Оплатить ЖКУ можно любым удобным способом:

  • через личный кабинет на сайте,
  • через чат-бот.

Если нет возможности оплатить долги сразу – вы можете оформить договор о реструктуризации долга. Для этого нужно лично посетить Центр Единого Обслуживания по ул. Гоголя, 60 (режим работы: пн-пт с 8:00 до 18:00, тел. +7 (8142) 56-04-31).

 

 

Обсудить
Метки: 
оплата ЖКУ
«ПКС – Водоканал»