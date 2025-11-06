06 ноября 2025, 17:51
Академический хор ПетрГУ привез две золотые медали из Владивостока
Фото: freepik
Во Владивостоке прошла III Дальневосточная хоровая олимпиада. Академический хор ПетрГУ привез две золотые медали в Карелию, поделилась пресс-служба университета.
Олимпиада проходила в течение двух дней. На нее приехало 90 коллектиков со всей России, а также представители Китая. После выступлений Академический хор ПетрГУ получил высокие оценки от жюри. В результате они выиграли в двух номинациях: "Смешанные хоры" и "Духовная музыка".
Пресс-служба поздравила хор и пожелала ему дальнейших успехов.