Академический хор ПетрГУ привез две золотые медали из Владивостока

Во Владивостоке прошла III Дальневосточная хоровая олимпиада. Академический хор ПетрГУ привез две золотые медали в Карелию, поделилась пресс-служба университета.

Олимпиада проходила в течение двух дней. На нее приехало 90 коллектиков со всей России, а также представители Китая. После выступлений Академический хор ПетрГУ получил высокие оценки от жюри. В результате они выиграли в двух номинациях: "Смешанные хоры" и "Духовная музыка".

Пресс-служба поздравила хор и пожелала ему дальнейших успехов.