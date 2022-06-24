День города в Петрозаводске будет жарким

С сегодняшнего дня небесная канцелярия приступила к исполнению заказа – в регионе прогнозируется благодаря антициклонам малооблачная и жаркая погода, которая продержится до 5 июля.

Так, 25 июня, температура воздуха ночью не опустится ниже +11°С. А днем воздух прогреется до +24,+29°С. Сила ветра переменных направлений будет достигать 3-8 м/с. В День города в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков.

Далее в регионе синоптики обещают жаркие дни +25,+30°С, местами даже до +33°С. Непродолжительные дожди вероятны 27, 28 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. И только к середине второй недели следующего месяца пройдет незначительное и недолгое понижение температуры до приятных +20, +25°С. Фото: pxhere.