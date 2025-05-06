Дело Балашовой затормозилось в Верховном суде Карелии

Текст, фото: Антонина Кябелева

6 мая в Верховном суде РК рассмотрели апелляционную жалобу Людмилы Балашовой, работавшей врачом-диетологом республиканской больницы имени В.А. Баранова. Приговор Балашовой, которая обвинялась в получении взяток на общую сумму 1,240 миллиона рублей, был оглашен судьей Петрозаводского городского суда Екатериной Канаевой еще 12 декабря 2024 года. Тогда он поразил многих своей жесткостью: 8 лет реального лишения свободы и штраф 3 миллиона 660 тысяч рублей.

К рассмотрению апелляционной жалобы в Верховном суде Карелии приступили почти через пять месяцев после вынесения приговора. Объясняется это тем, что Людмила Балашова тщательно готовилась к судебному процессу, внимательно перечитывая материалы дела и переслушивая аудиозаписи судебных заседаний.

Вменяемые Балашовой взятки, как настаивало гособвинение, она получала от руководителей ООО «Диетгрупп» за замену в меню дорогих продуктов на более дешевые, за нивелирование жалоб со стороны больных и «общее покровительство» компании, получившей контракт на организацию питания в республиканской больнице. Длилось это «сотрудничество» больше семи лет. Людмила Балашова не отказывалась от того, что брала деньги от руководства ООО «Диетгрупп». Но в ее восприятии это была не взятка, а плата за дополнительные услуги, которые она как врач-диетолог оказывала компании, имеющей на аутсорсинге порядка двух десятков учреждений здравоохранения Карелии. В суде Балашова сказала, что из нее хотят сделать козла отпущения, прозрачно намекая на то, что главной мишенью правоохранительных органов были совсем другие персоны.

О деле Балашовой карельские СМИ подробно рассказывали, и неспроста. Оно стало своеобразным прологом целой серии других громких уголовных дел. В Петрозаводский городской суд уже поступило уголовное дело, возбужденное в отношении учредителя компании «Диетгрупп» Станислава Мишичева, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. Его обвиняют в хищении более 14 миллионов рублей при оказании услуг по организации питания пациентов республиканской больницы.

Бывший управляющий ООО «Диетгрупп» Денис Калягин, который передавал деньги подсудимой, написал явку с повинной. В отношении другого бывшего управляющего, Андрея Пронина, было возбуждено уголовное дело за пособничество во взяточничестве, но прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Но самый громкий скандал в этой цепочке связан с именем бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, которого подозревают в получении взятки свыше 37 миллионов рублей. По версии следствия, он получал взятки через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии.

Людмила Балашова отказалась признать себя виновной и не дала показания, как она выразилась, против «вышестоящих лиц», которыми интересовались следователи. Именно с этим многие связывают то, что врач получила крайне жесткий приговор. Ее адвокат Андрей Закатов, который уверен в невиновности своей подзащитной, до начала судебного заседания заметил, что, теоретически, по статье о взяточничестве наказание может быть назначено и в виде штрафа, без лишения свободы. Правда, в его практике подобных приговоров не было.

Анатолий Хоменя, другой адвокат подсудимой, выступил в Верховном суде РК с ходатайством о возвращении материалов дела Балашовой для ознакомления. По его словам, его подзащитная не смогла ознакомиться с важными документами. Из переданных Балашовой материалов пропал протокол второй части судебного заседания, которое состоялось 19 февраля 2024 года. К тому же отсутствует аудиозапись важного заседания суда, когда проходил допрос Людмилы Балашовой. Хоменя обратился за разъяснениями в петрозаводский суд, где ему ответили, что по техническим причинам запись не была сделана. Другими словами, у Балашовой не было возможности сопоставить протоколы как минимум двух судебных заседаний с аудиозаписями.

Прокурор тоже высказалась за отложение рассмотрение дела, так как в настоящее время прокуратура пытается восстановить в городском суде сроки подачи апелляционного представления.

После обеденного перерыва судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК сообщила, что отыскался отсутствующий протокол, который Балашова пропустила, видимо, из-за невнимательности или неопытности в исследовании подобного рода документов. Но аудиозапись допроса подсудимой отсутствует. В Верховном суде подтвердили, что ее нет «по техническим причинам». В результате было принято решение удовлетворить ходатайство прокурора и направить дело обратно в Петрозаводский суд, где должны решить, восстанавливать или нет сроки подачи апелляционного представления, которые прокуратура пропустила.