Дача сгорела в Карелии

В воскресенье в 8 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступил сигнал о том, что на территории дачного кооператива «Лагнозерский» горит частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По тревоге к месту вызова выехали два пожарных расчета из города бумажников и их коллеги из поселка Мелиоративный. Когда, преодолев 30-километровое расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то деревянное строение было уже не спасти.

В результате ЧП дачный дом, принадлежащий жительнице Петрозаводска, был значительно поврежден огнем. По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам в ходе специальной проверки. // Фото: unsplash.com