Цыганское трио «Лойко» выступит в Карелии

26 и 27 июля жителей и гостей Карелии приглашают на VIII Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony

В этом году программа фестиваля включает десять концертов. Во второй день фестиваля, 27 июля, в 15:00 на главной сцене в Итальянском карьере выступит легендарное цыганское трио «Лойко».

Этот коллектив принадлежит к мировой скрипичной элите. Великий скрипач барон Иегуди Менухин называл «Лойко» лучшими импровизаторами современности и регулярно приглашал на свои фестивали.

Группа «Лойко» стала первой в России, которая вывела этническую музыку на самые престижные европейские сцены. Цыганские мелодии и песни в исполнении «Лойко» звучали в театре Marigny в Париже, Королевской консерватории Брюсселя, театре Alte Oper во Франкфурте-на-Майне, театре Ronacher (Вена), Congress Center (Будапешт), Manhattan Hall (Нью-Йорк), Covent Garden (Лондон), концертных залах «Россия» и им. П. И. Чайковского в Москве, концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Несколько лет коллектив жил за рубежом, где сотрудничал с такими выдающимися музыкантами, как Ронни Вуд (The Rolling Stones), Иегуди Менухин, Гидон Кремер, Стефан Граппелли, Рави Шанкар, Лакшминараяна Субраманиам. Знаменитый австрийский режиссёр Андре Хеллер пригласил «Лойко» в грандиозное цыганское шоу Мagneten, собравшее музыкантов из Индии, Албании, Македонии, Испании, Венгрии, России, Болгарии, Румынии, которое виртуозы из «Лойко» открывали более двухсот раз.

В 2006 году основатель «Лойко» Сергей Эрденко (скрипка) вошёл в пятёрку лучших цыганских музыкантов мира. Трио «Лойко» выпустило пятнадцать сольных альбомов в Англии, России, Германии, Бельгии и Голландии. Сергей Эрденко и «Лойко» являются авторами саундтрека к фильму «Евгений Онегин» (США, 1999), где главные роли сыграли Лив Тайлер и Райф Файнс.

Действует «Пушкинская карта».6+.

