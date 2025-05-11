Чужие полномочия. Нищета и беспросветность поселились в Приладожье

Текст, фото: Антонина Кябелева

Жителям карельского поселка Ряймяля Питкярантского района, на первый взгляд, повезло, в отличие от их соседей, проживающих в Хийденсельге. В расположенном на берегу Ладожского озера поселке Хийденсельга вообще нет воды. Ее подвозят из Ляскеля раз в неделю, но граждане жалуются, что надолго ее не хватает, а на третий день использовать эту воду для питья невозможно, так как она превращается в вонючую жидкость.

В Ряймяля есть центральное водоснабжение, канализация, несколько лет назад построили новый ФАП. Тем не менее граждане считают, что местные чиновники «решили окончательно загубить нашу деревню». Именно такая фраза присутствует в обращении жительницы поселка Галины Воронецкой к депутату ЗС РК Эмилии Слабуновой.

Вот как Воронецкая рассказывает о том, что происходит в Ряймяля:

«Сначала закрыли клуб, детский сад, школу, а теперь жители поселка остались без почты и медицинского пункта. До соседнего поселка Салми 11 километров, и пенсионеры вынуждены попадать туда для оплаты счетов и за медпомощью. Местного транспорта, конечно же, нет, люди нанимают такси. Изначально в здании почты был и медпункт, но пару лет назад построили новый ФАП, а здание почты постепенно привели в аварийное состояние, так как отключили от отопления, не ремонтировали прохудившуюся крышу и сгнившие окна. Почтальон стала часто болеть из-за холода, сырости и плесени в помещении и, как итог, уволилась. Проблемы местные власти обещали решить, но плавно свои обещания забыли».

Женщина сообщила, что одна из сотрудниц фельдшерско-акушерского пункта вышла на пенсию, другая заболела, и с декабря 2024 года новенькое здание закрыто.

Журналисту нашего издания удалось побывать в Ряймяля и пообщаться с гражданами, которые поведали о своей непростой жизни.

Жительница поселка, представившаяся Аллой, рассказала, что когда построили новый ФАП, люди очень обрадовались, и первое время все было хорошо. Но с конца прошлого года работать в фельдшерско-акушерском пункте стало некому, и его закрыли. Машину скорой помощи, даже когда болеют дети, приходится ждать около двух часов.

Другая жительницы поселка Надежда вспомнила, как почтальону приходилось зимой работать в неотапливаемом помещении. Естественно, сотрудница почты предпочла уволиться. Хорошо еще, что нашлась другая сотрудница, согласившаяся разносить пенсии по домам. В общем, у почтальона нет рабочего помещения, а в новеньком ФАПе некому трудиться.

В поселке в советские времена был построен солидный кирпичный дом культуры с библиотекой, кинозалом, просторным фойе, где проводили праздники. Граждане рассказали, что в целях экономии местная власть чуть более десяти лет назад просто отключила здание от электроэнергии. Теперь оно стоит с заколоченными дверьми через дорогу от новенького, но такого же безмолвного ФАПа.

В поселке централизованное водоснабжение, но граждане сетуют на очень маленький напор воды:

«Напора нет. Нам не дают напора, потому что боятся, что трубы лопнут. На улице Заречная вода течет, как иголочка».

В части поселка водопровод заменили. Гражданам, проживающим на менее благополучных улицах, приходится сбрасываться, чтобы заменить трубы. За замену 270 метров трубы на улице Совхозная запросили 960 тысяч рублей.

«Мы, конечно, отказались от такой сметы. Наняли трактор, все купили, все на готово привезли. У нас ушло 45 тысяч рублей. В водоканал просто за разрешением ездила»,

- рассказала Наталья Кузнецова.

Канализация — самая дурно пахнущая проблема поселка.

«Говно плавает в ванне, мы фотографировали»,

- уверяют жители Ряймяля.

Очистные сооружения давно не работают, канализационные колодцы никто не чистит. В поселке есть двухэтажные панельные дома. Канализационные «ароматы» накрыли нас при первом приближении к жилым домам. Не приходится сомневаться в справедливости жалоб на то, что на балкон невозможно выйти из-за жуткой вони. Вокруг канализационных колодцев прямо под окнами жилых домом разлилась зловонная жижа. Отходы жизнедеятельности растекаются по поселку. Зато с граждан исправно берут плату и за водоснабжение, и за водоотведение.

Люди утверждают, что жаловались в Роспотребнадзор.

«Я пыталась, меня отфутболили. Меня из Питкяранты отправили в Сортавалу. Потом в Петрозаводск. Я там обзвонила несколько кабинетов, в последнем сказали, что это не их проблема, и положили трубку»,

- рассказала жительница Ряймяля.

Граждане выяснили, что в районе нет машины для откачки канализационных колодцев.

«Все загажено вокруг»,

- в один голос говорили люди.

В Ряймяля, как и в других поселках Питкярантского района, можно встретить целые улицы разрушающихся страшных деревянных двухэтажных жилых домов. На фоне весенней распутицы, грязи и дорог с жалкими остатками асфальтового покрытия покосившиеся почерневшие строения смотрятся особенно мрачно. Выглянувшее ненадолго солнце только подчеркнуло убогость и беспросветность сельского пейзажа.

Школу, рассказали жители села, закрыли в 2021 году. Теперь детей из Ряймяля возят в детский сад и школу, которые расположены в Салми. В солидном здании поселковой школы разместился дом-интернат для пожилых людей.

Целенаправленное на протяжении нескольких десятилетий уничтожение социальной инфраструктуры в карельских деревнях и селах обернулось нищетой и запустением. Казалось бы, Питкярантский район с его ладожскими красотами - не самый глухой уголок Карелии. Теоретически здесь есть все для благополучной и счастливой жизни. Природа, озера, реки, леса и даже вполне приличные дороги. Но жизнь в Питкярантском районе давно превратилась в борьбу за выживание.

Порой создается впечатление, что попал в край сплошного абсурда. Построили новый ФАП, но некому работать. В другом селе есть специалисты, но приходится трудиться в здании с привозной водой. Поселок находится на берегу Ладоги, но сидит без воды. У соседей есть канализационные сети, но улицы охвачены зловонием. В другом поселке нет канализации, туалеты расположены во дворе — и тоже сплошные «ароматы». Заколоченные или сгоревшие клубы, школы, либо прекратившие свою работу, либо находящиеся на грани закрытия, почтовая служба, спешно эвакуирующаяся из небольших населенных пунктов, и люди, уверенные, что никому до них нет дела, - такой я увидела повседневную жизнь в районе Приладожья.

В течение одного дня я побывала в трех поселках Питкярантского района - Хийденсельге, Ряймяля и Керисюрье. Но этого достаточно, чтобы впасть в продолжительную депрессию. Самое обидное, что многие из проблем, годами отравляющие людям жизнь, не так уж сложно решить при наличии минимальных управленческих навыков. Граждане готовы скидываться деньгами, чтобы улучшить условия своей жизни. Нужны элементарные организаторские усилия со стороны местных чиновников.

Неужели для современной районной власти организация двух артезианских скважин в поселке — невыполнимая задача? Конечно, нет. Просто чиновники, как мне кажется, утратили связь с гражданами. Их благополучие и место работы теперь никак не связаны с тем, как их работу оценивают местные жители.

Граждане повсеместно жалуются, что давно забыли, как выглядят руководители районного уровня, которые не считают своим долгом общаться с жителями небольших деревень и поселков. А на письменные жалобы всегда есть два варианта ответа: либо нет денег, либо чужие полномочия.