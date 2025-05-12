Опыт работы и увлекательные прогулки: как выбрать няню

Услуги профессиональных нянь становятся все более особенно востребованными: не у всех семей есть возможность привлечь к помощи родственников, а многие родители продолжают работать в привычном режиме. Спрос на услуги нянь в апреле в России вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты реагируют на рост спроса увеличением предложения — объявлений за год стало больше на 16%.

Поиск идеальной няни — скорее марафон, чем спринт. Только 14% респондентов опроса, проведенного Авито, заявили, что нашли «своего» человека за считанные дни. Основная часть тех, кто искал няню (47%), нашли ее в течение месяца. У 39% опрошенных поиск затянулся на месяцы.

Главное в няне — не диплом, а душа. Среди тех, кто подбирал няню, на первое место вышли не формальные квалификации, а опыт работы с детьми (39%) и человеческие качества: умение заботиться (37%), ответственность (35%) и эмоциональная связь с ребёнком (25%). Медицинское образование, стоимость услуг и личные впечатления играют менее значимую роль. Россияне продолжают полагаться на «сарафанное радио»: рекомендации и положительные отзывы остаются важным критерием для каждого четвертого (25%).

Чаще всего (33%) родители хотели бы видеть в няне для своего ребенка образ, напоминающий архетип из сказок Памелы Трэверс, — Мэри Поппинс — заботливую, чуткую и волшебным образом справляющуюся с любыми детскими капризами героиню, знакомую многим с детства. На втором месте (16%) россияне выбрали Миссис Даутфайр с ее веселым характером и безграничной преданностью детям, 14% — интеллигентную Белль, 12% — заботливую Эльзу из «Холодного сердца», а 7% отдали предпочтение няне в стиле Женщины-кошки — активной и бесстрашной.

Для родителей детей младшего возраста важными качествами идеальной няни остаются эмоциональная вовлеченность и креативность: 50% опрошенных ценит умение превращать обычную прогулку в настоящее приключение, а 47% — талант рассказывать сказки так, что заслушиваются даже взрослые. 46% россиян считает важным, чтобы няня умела успокоить ребенка одной колыбельной. Чуть реже родители отмечают сверхчуткость к детскому плачу (35%) и способность без слез накормить брокколи (20%). Реже ценятся навыки вроде удаления фломастера с дивана или починки игрушек — такие умения важны лишь для 14% и 6% соответственно.

По данным исследования Авито Работы, в апреле 2025 года средние предложения по заработной плате для нянь достигли 46 646 руб/мес, что на 17% больше, чем годом ранее. В апреле 2024 года этот показатель составлял в среднем 39 884 руб/мес.

При этом самые высокие средние предложения по зарплатам зафиксированы в Москве и Московской области — 85 472 руб/мес и 75 294 руб/мес. Также в топ-3 вошел Татарстан — в среднем 64 585 руб/мес.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).

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