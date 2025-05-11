Хор русской песни из Пряжи восхищает слушателей уже двадцать лет

Текст: Алина Гапеева

Почему хочется петь? Психологи утверждают, что причины у каждого свои. Для кого-то это способ самовыражения, для кого-то — возможность расслабиться и снять стресс, а для кого-то — почувствовать себя частью чего-то большого. Что бы то ни было, но двадцать лет назад группа женщин Пряжи собралась, чтобы петь вместе. Так при поддержке женсовета на базе районного Дома культуры (сейчас – Центра досуга и творчества) был создан хор, руководителем которого стала Любовь Федоровна Пшенникова.

У истоков

«Новость о создании хора тогда быстро распространилась «по сарафанному радио» в Пряже. В состав вошли около двадцати участниц разных профессий, все до пятидесяти лет, по нынешним меркам — «молодежь»…У женщин не было музыкального образования, но зато они горели желанием петь», — говорит Любовь Федоровна.

Над названием хора долго думать не стали, назвали его «Пряженька», так как в состав хора вошли жительницы поселка Пряжа. Днем рождения хора русской песни записали 3 февраля 2005 года.

Первый состав хора

Любовь Пшенникова ездила на репетиции в Пряжу из Святозера, где она живет и сейчас. Собирался поющий коллектив два раза в неделю. Для женщин это были поистине «святые» дни. После работы они спешили на репетиции в клуб, где рождались авторские песни и по-новому звучали известные народные произведения. В 2007 году хористы даже съездили всем составом в Венгрию на фестиваль «Творчество — молодость – искусство». Из первой заграничной поездки участницы привезли диплом за первое место в номинации «хоровое пение». В 2010 году хор «Пряженька» получил звание «народный».

Самые яркие годы

Через шесть лет, в 2011 году, Любовь Пшенникова передала руководство коллективом Ларисе Александровне Фофановой (Прокопенковой) и неизменному концертмейстеру Дмитрию Альбертовичу Мухорину. В репертуаре хора по-прежнему оставались народные песни на русском языке. «Четыре двора», «Пудожская народная», «Разбросали косы русые березы» и другие произведения стали шлягерами, самыми популярными у жителей Пряжинского района. Участники хора не раз исполняли их на бис.

«Работа с хором — самый значимый этап моей жизни. Женщины все яркие, эмоциональные, готовые на эксперименты. Идей рождалось много, и мы их воплощали в жизнь»,

— вспоминает Лариса Фофанова.

Жители сел и деревень с радостью встречали артистов, которые часто выезжали с концертами в села и деревни на личных авто и на собственные средства. Районные праздники: Масленица, гонки на собачьих упряжках и другие мероприятия не обходились без участия хора. Под песни и великолепную игру баяниста Дмитрия Мухорина нельзя было усидеть на месте. Нередко зрители пускались в пляс вместе с хористками.

Хор живет и поет

С 2023 года с «Пряженькой» работает новый руководитель и концертмейстер Олег Евгеньевич Калиничев. За плечами нового наставника «Пряженьки» тридцать лет работы с хоровыми коллективами Карелии.

Сегодня в состав коллектива входит женская группа – пятнадцать талантливых женщин. Из них большая часть ветераны народного хора, те, кто стоял у его истоков.

Работа хористок над репертуаром строится таким образом, чтобы создавать концертные блоки разного характера и жанра: духовный блок, казачий, русская лирика, патриотические песни. Это позволяет коллективу быть мобильным и всегда принять участие в тематических концертах района. На протяжении двадцати лет он регулярно принимает участие в районных, республиканских фестивалях, примерно раз в год выезжает на крупные российские или международные фестивали. Песни в исполнении хора стали визитной карточкой Пряжи, а сам он — желанным гостем всех проводимых мероприятий в родном поселке и на районной сцене.

В репертуаре коллектива — духовные и народные песни, а также обработки народных мелодий и произведения современных авторов. Хор исполняет двух-трех-четырехголосные произведения a’capella, поет в сопровождении баяна и под минусовую фонограмму. Отличительная черта хора – многоголосье, звучность и богатство оттенков.

Буквально ажиотаж вызвал юбилейный концерт хора «Песня русская поется сердцем и душой». Пряжинский районный Дом культуры широко распахнул двери для душевной встречи артистов со зрителями, поклонники и просто любители русской песни насладились волшебным звучанием голосов участниц «Пряженьки».

Со сцены лились задушевные русские песни, в которых отражается душа народа. Участники хора, руководители и концертмейстеры долгое время складывали каждое слово песни как умелые ювелиры, чтобы каждая нота звучала по-особенному и могла затронуть любое сердце.

Русские народные песни — безграничные и загадочные — живут уже века и до сих пор также дороги людям. Хор русской песни «Пряженька» на протяжении двадцати лет помогает зрителям прикоснуться к этому восхитительному песенному миру, почувствовать глубину и красоту музыкальных произведений.© «Петрозаводск говорит» // Фото из архива хора "Пряжинька".