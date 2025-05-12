Молодой мужчина ушел с работы и погиб в Карелии

В Пряжинском районе 10 мая было найдено тело молодого мужчины. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 9 мая 38-летний молодой человек ушел с работы и пропал. В полицию о его исчезновении сообщили родственники. В итоге тело мужчины нашли в озере Сямозеро, недалеко от деревни Курмойла.

По данному факту следователи начали проверку. Они собираются установить точную причину смерти нашего земляка. © «Петрозаводск говорит»