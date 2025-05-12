Через 6 лет половина жителей Карелии будет получать по 100 тысяч

В рейтинге регионов по динамике зарплат Карелия разместилась между Краснодарским краем и Архангельской областью.

Аналитики РИА Новости указали на то, что через 6,3 года половина населения будет получать зарплату 100 тысяч и более (с учетом покупательной способности), а через 9,4 года 75% населения будет получать зарплату 100 тысяч и более.

Быстрее к зарплате 100 тысяч приблизятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область.

В рейтинге учитывалось количество лет, нужное для достижения медианной зарплаты в регионе 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).

«В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты уровня 100 тысяч рублей в месяц в России и в субъектах РФ по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет», - пишет РИА Новости.

В прошлом году номинальная зарплата в стране выросла почти на 18,3% - до 76,5 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). Половина работников в начале 2025 года получала менее 56 тысяч рублей в месяц за вычетом НДФЛ, но много работников имели зарплаты по несколько сотен тысяч рублей. Уровень зарплат сильно отличается в регионах и отраслях. © «Петрозаводск говорит»