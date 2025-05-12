12 мая 2025, 12:28
Более 20 водителей отстранили от управления в Петрозаводске
В ГАИ карельской столицы подвели итоги праздничных рейдов
Фото ГАИ
В минувшие длинные выходные дорожные полицейские Петрозаводска отстранили от управления 22 водителя. Такую статистику приводит пресс-служба ведомства.
По данным ГАИ, 11 автомобилистов были обнаружены в состоянии алкогольного опьянения. Еще 11 человек сели за руль, не имея водительских прав.
В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, их транспортные средства были помещены на специализированную стоянку. © «Петрозаводск говорит»