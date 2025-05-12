12 мая 2025, 12:28
Общество

Более 20 водителей отстранили от управления в Петрозаводске

В ГАИ карельской столицы подвели итоги праздничных рейдов
Фото ГАИ

В минувшие длинные выходные дорожные полицейские Петрозаводска отстранили от управления 22 водителя. Такую статистику приводит пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, 11 автомобилистов были обнаружены в состоянии алкогольного опьянения. Еще 11 человек сели за руль, не имея водительских прав.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, их транспортные средства были помещены на специализированную стоянку. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
ГАИ
пьяный водитель
езда без прав
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