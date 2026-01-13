Что смотрели, читали и слушали жители Карелии на новогодних каникулах

Аналитики холдинга ON Медиа, входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Карелии во время новогодних каникул с 31 декабря по 11 января и рассказали, что предпочитали смотреть, читать и слушать местные жители.

Фильмы и сериалы

В тройку самых просматриваемых отечественных фильмов и сериалов вошли «Алиса в стране чудес» (6+), «Шальная императрица» (18+) и «Жека Рассел» (16+). Лидерами среди зарубежных картин стали «Один дома» (6+), «Дракула» (18+), «Долгая прогулка» (18+). Традиционно на каникулах телеканалы транслировали новогодние кинокартины, музыкальные шоу и праздничные «огоньки». Чаще всего петрозаводчане смотрели Первый канал, Россию 1 и ТНТ.

Книги

На каникулах, по данным электронной библиотеки «КИОН Строки», жители Карелии читали фантастику, фэнтези, детективы и любовные романы. Среди самых популярных произведений в регионе оказался детектив «Тайник» (Мария Карташева) (18+), роман «Граф Монте-Кристо» (Александр Дюма) (12+) и детектив «Скрытая бухта» (Мария Орунья) (18+).

Музыка

В праздники жители республики отдавали предпочтения рэпу, поп- и танцевальной музыке. Возглавили рейтинг любимых композиций «Под Новый Год» (Betsy, Ded M), «Худи» (Джиган, ARTIK & ASTI, NILETTO) и «БАНК» (ICEGERGERT, Zivert).