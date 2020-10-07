Что будет с карельским экспортом, если «кругляк» не пустят за границу

Текст: Антонина Кябелева

Поручение президента страны Владимира Путина полностью запретить экспорт необработанной древесины с 2022 года вновь подняло на поверхность тему освоения российских лесов. Как повлияет решение о тотальном запрете вывоза «кругляка» за границу на лесопромышленный комплекс республики, долгое время ориентированный на экспорт? Выиграем мы или проиграем, и куда сегодня «смотрят» карельские лесозаготовители?

С экспортом необработанной древесины в России борются уже давно. Главным образом, с помощью так называемых заградительных пошлин. В 2019 году они выросли с 25 процентов от стоимости продукции до 40 процентов, а в 2020-м – до 60 процентов. В 2021 году пошлины планируют поднять до 80 процентов.

Заградительные пошли выполнили свою главную «миссию», приведя к снижению экспорта круглого леса. В 2019 году в России было заготовлено 219 миллионов кубометров древесины. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт древесины составил в прошлом году 15,9 миллиона кубометров, что на 18 процентов меньше, чем в 2018 году. В первом полугодии 2020 года Россия продала за рубеж 6,4 миллиона кубов необработанной древесины.

Если в целом по России экспорт необработанной древесины снижается, то в Карелии процессы иные.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году из республики было вывезено за границу 1,290 миллиона кубометров необработанной древесины, что на 101,6 процента превышает показатели 2018 года. За первое полугодие 2020 года экспорт круглого леса из Карелии составил 538 тысяч кубометров, или 99 процентов к аналогичному периоду 2019 года.

Внешне ситуация выглядит так, что Карелия продолжает экспортировать существенные объемы необработанной древесины, невзирая на заградительные пошлины. Но дело в том, что 77 процентов в экспорте круглого леса из Карелии составляет березовый баланс, на который заградительные пошлины не распространяются. В России давно говорят о создании современных мощностей по переработке березы, но ситуация в этом направлении меняется крайне медленно.

Для Карелии торговля лесом и целлюлозно-бумажными изделиями является фактически главным экспортным направлением. В 2018 году республика экспортировала древесину и товары целлюлозно-бумажной промышленности на 581,5 миллиона долларов США, что составило 47,5 процента в объеме всего карельского экспорта. В 2019 году экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий сократился на 5 процентов, до 551,7 миллиона долларов США. Но при этом их доля в общем экспорте Карелии составила уже 55,6 процента.

В 2020 году, по данным ФТС, в целом экспорт из Карелии упал в два раза — с 645,5 миллиона долларов в первом полугодии 2019 года до 321,4 миллиона долларов за аналогичный период 2020 года. При этом экспорт древесины и изделий целлюлозно-бумажной промышленности составил за первые шесть месяцев 2020 года 252,6 миллиона долларов. Это на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В общей структуре экспорта доля лесного сектора в первом полугодии 2020 года достигла уже 78,6 процента!

Предполагается, что тотальный запрет на вывоз необработанной древесины с 2022 года будет распространятся на хвойную древесину и ценные лиственные породы деревьев. Если события будут развиваться в этом направлении, то березы, которая к ценным лиственным породам не относится, запрет не коснется.

Не лишимся ли мы главного экспортного направления и как в министерстве экономического развития и промышленности РК оценивают перспективы грядущего запрета? В министерстве отметили, что в 2019 году объем заготовки древесины составил 7,7 миллиона кубометров, что на 6,9 процента выше показателей 2018 года.

При этом из 1,29 миллиона кубометров необработанных круглых лесоматериалов, которые ушли на экспорт в прошлом году, объем хвойных лесоматериалов составил 370 тысяч кубометров. Остальная доля экспортной древесины пришлась на лиственные породы.

В Карелии, отметили в минэкономразвитии, работают три крупных целлюлозно-бумажных предприятия, потребляющие до 4,1 миллиона кубометров хвойных балансов и технологической щепы. Помимо этого, в республике функционируют десять крупных лесопильных заводов, которые вместе с небольшими производствами в год потребляют 2,4 миллиона кубометров хвойного пиловочника. Общая потребность перерабатывающих предприятий Карелии в круглых лесоматериалах составляет около 7,5 миллиона кубометров в год.

В министерстве отметили, что «в основном экспортируется березовая древесина, которая не имеет спроса на внутреннем рынке». К тому же, утверждают в министерстве, в Карелии планируется реализовать несколько инвестиционных проектов по модернизации производства и выпуску новых видов продукции, что приведет к увеличению потребления лиственной древесины на территории республики. В общем, в карельском министерстве не испытывают никакой тревоги по поводу сокращения возможностей карельского экспорта.

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии рассказали, что карельские лесоперерабатывающие предприятия испытывают дефицит хвойных балансов. В этом смысле запрет на вывоз круглых лесоматериалов будет способствовать снижению дефицита сырья, и в министерстве поддерживают идею тотального запрета экспорта необработанной хвойной древесины.

Но не пострадают ли небольшие лесозаготовительные предприятия, которые лишатся возможности продавать лес, так сказать, за «твердую валюту»? В министерстве считают, что большинство лесозаготовительных компаний интегрированы в крупные холдинговые структуры, и свою продукцию они поставляют на местные заводы и комбинаты. Экспорт хвойной древесины из Карелии, поставляемой на экспорт, утверждают в министерстве, снижается каждый год.

В первом полугодии 2020 года на экспорт ушло 538 тысяч кубометров «кругляка», из которых порядка 150 тысяч кубометров составляют хвойные лесоматериалы. В министерстве уверены, что если на внутренний рынок попадет годовой объем экспорта хвойных пород – порядка 300 тысяч кубометров, - это позволит снизить существующий дефицит.

Понятно, что лесозаготовительные предприятия республики после введения санкций не останутся без покупателей. Правда, при нынешнем курсе рубля продавать «кругляк» за рубеж намного выгоднее. Очевидно, что часть прибыли лесозаготовители все же потеряют. С другой стороны, если запрет не коснется березы, то принципиально для карельских лесозаготовителей ситуация не изменится.

Директор одного из лесозаготовительных предприятий Карелии согласился прокомментировать ситуацию на условиях анонимности. Он напомнил, что попытки остановить экспорт необработанной древесины предпринимаются уже не в первый раз. По его мнению, эта проблема характерна прежде всего для Сибири и Дальнего Востока и связана с коррупционными схемами полулегальных поставок необработанной древесины в Китай. Но при нынешнем расцвете коррупции и огромных территориях Сибири и Дальнего Востока навести там порядок все равно, по его мнению, не удастся.

Карелия, утверждает директор, спокойный регион с законопослушными лесозаготовителями. Мой собеседник подтвердил, что на экспорт идет прежде всего березовый баланс, который в Карелии просто некуда девать.

Лесозаготовителей, по его словам, больше волнует дальнейшая судьба Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Она стала внедряться с 2015 года, но до сих пор к ее работе у лесозаготовителей множество претензий. Несмотря на то, что на разработку и внедрение ЛесЕГАИС были потрачены огромные средства, более 1 миллиарда рублей, работает она крайне неэффективно, создавая массу проблем заготовителям, так как постоянно «виснет» самым банальным образом. Новость о том, что ЛесЕГАИС будут в самое ближайшее время дорабатывать, чтобы проследить всю цепочку от делянки до готовой продукции, не на шутку встревожила карельских лесозаготовителей.

- ЛесЕГАИС практически не работает. Мы порой не может даже отчет сдать. Постоянно сбои идут. Причем в масштабах страны. Если еще дополнительные сложности придумают, работать вообще станет тяжело. Мы сейчас делаем фото и видеофиксацию того, как грузится продукция, как она вывозится из леса. Мы выкладываем массу никому не нужной информации. Так до маразма можно дойти,

- сказал мой собеседник.

Он утверждает, что карельские лесозаготовители готовы предоставить все необходимые сведения в ЛесЕГАИС, но техническое исполнение информационного продукта находится на крайне низком уровне.

- Я предполагаю, что гора пытается родить очередную мышь. Когда наше государство пытается что-то проконтролировать, обычно получается только хуже, - заметил директор лезозаготовительной компании.

По его мнению, не так страшны запреты на вывоз круглого леса, сколько попытки «усовершенствовать» систему контроля за оборотом древесины.