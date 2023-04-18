Число курильщиков уменьшилось в Карелии

В России число курильщиков в прошлом году снизилось на 1,4 млн человек или 5,8%. Это следует из исследования, подготовленного аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza и поступившего в редакцию «Петрозаводск говорит». При этом все еще курят около 23 миллионов россиян.

Среди самых курящих субъектов оказались Алтай (употребляют табачную продукцию 34,2% взрослого населения), Сахалинская область (33,5%), Магаданская область (31,9%), Ненецкий автономный округ (30,4%), Коми (29,6%), Еврейская автономная область (28%), Якутия (27,1%), Камчатский край (27%), Кемеровская область (26,7%) и Амурская область (26,6%).

Менее всего подвержены никотиновой зависимости в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Рязанской области, Кабардино-Балкарии, Ярославской области и Краснодарском крае.

Согласно данным аналитиков, в 2021 году в Карелии курили 18,7% в возрасте 15 лет и старше. Причем курильщиков мужчин в регионе было больше – 30,5% и женщин – 11,2%. За год цифры несколько изменились. В 2022 году доля курильщиков составляла уже 18%. Курящих мужчин оказалось 29,2%, а женщин 9,7%. // фото unsplash.com