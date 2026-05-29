Чиполлино оживет в прочтении Елены Сапегиной под звуки музыки оркестра

27 октября в Карельской филармонии состоится второй концерт абонемента «Сказки с оркестром “Онего”». На этот раз родители и дети станут свидетелями удивительных приключений героев сказки Джанни Родари «Чиполлино».

В нашей стране над переводом и редактурой итальянской сказки работал Самуил Маршак. Вероятно, поэтому она так легко читается. Сказку о приключениях храброго мальчика-луковки по имени Чиполлино сразу полюбили и дети, и взрослые. Она учит взаимопомощи, дружбе, сочувствию и тому, что никогда не надо сдаваться в тяжелых ситуациях, нужно пытаться найти из них выход.

Благодаря великолепной музыке Карена Хачатуряна сказочные образы Джанни Родари предстанут зрителю вполне реальными героями. Композитора в своё время сказка просто очаровала:

Я никак не мог забыть весёлого Чиполлино, нежную Редиску, благородного Вишенку, злобного крикливого Лимона... И почему-то каждый герой представлялся мне теперь в танце.

Неудивительно, что музыка Карена Хачатуряна для мультфильма «Чиполлино», вышедшего на советские телеэкраны в 1961 году, впоследствии стала основой для балета.

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий.

Сказку читает Елена Сапегина, актриса Негосударственного авторского театра Ad LIBERUM.

Начало в 12:00. 6+.

