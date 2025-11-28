Четверть записавшихся к врачу жителей Карелии не пришла

С начала года операторы 122 в Карелии обработали более 70 тысяч обращений. Такие данные привели в республиканском Минздраве.

Жители республики чаще всего спрашивали про вакцинацию, диспансеризацию, режим работы медицинских организаций, запись на приём к врачу.

За прошедшие месяцы этого года через «электронную регистратуру» горячей линии на приём к врачам записались более 10 000 человек. При этом, по статистике, около 25% пациентов не пришла к врачу в назначенное время и не предупреждают об изменении своих планов.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о ФАПе в посёлке Пуйккола.